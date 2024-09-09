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Мінфін у серпні перерахував ₴10,6 мільярда трансфертів місцевим бюджетам
10:53 09.09.2024 |
Міністерство фінансів України у серпні 2024 року забезпечило перерахування 10,6 млрд грн міжбюджетних трансфертів до місцевих бюджетів.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну.
"У серпні 2024 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 10,6 млрд грн, що становить 107,1% передбачених розписом асигнувань у серпні", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 1,8 млрд грн, що становить 100% від розпису асигнувань. Додаткові дотації склали 0,8 млрд грн, або 99,9% від запланованого обсягу.
Зазначається, що залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 вересня становлять 180,4 млрд грн. Це на 6,6 млрд грн більше, ніж було на початок серпня.
"За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні", - підкреслили у міністерстві.
Як повідомляв Укрінформ, у липні 2024 року Мінфін перерахував до місцевих бюджетів 12,8 млрд грн трансфертів, що становило 98,5% від передбачених розписом асигнувань на той місяць.
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