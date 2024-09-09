В Україні на чверть зріс попит на вживані авто з-за кордону

У серпні 2024 року український автопарк поповнили понад 25,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з серпнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 22%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 29%.

Як йдеться в повідомленні, це найкращий показник за останні 25 місяців.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 46%.

Далі йдуть:

* дизельні - 25%;

* електромобілі - 20%;

* гібриди - 5%

* авто з ГБО - 4%.

Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,6 року.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

* VOLKSWAGEN Golf - 1325 од.;

* RENAULT Megane - 1037 од.;

* SKODA Octavia - 959 од.;

* VOLKSWAGEN Passat - 738 од.;

* VOLKSWAGEN Tiguan - 685 од.;

* AUDI Q5 - 671 од.;

* NISSAN Leaf - 658 од.;

* TESLA Model Y - 588 од.;

* NISSAN Rogue - 581 од.;

* TESLA Model 3 - 561 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 159 тис. уживаних легковиків, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2023 р.