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В Україні на чверть зріс попит на вживані авто з-за кордону
09:33 09.09.2024 |
У серпні 2024 року український автопарк поповнили понад 25,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з серпнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 22%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 29%.
Як йдеться в повідомленні, це найкращий показник за останні 25 місяців.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 46%.
Далі йдуть:
* дизельні - 25%;
* електромобілі - 20%;
* гібриди - 5%
* авто з ГБО - 4%.
Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,6 року.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
* VOLKSWAGEN Golf - 1325 од.;
* RENAULT Megane - 1037 од.;
* SKODA Octavia - 959 од.;
* VOLKSWAGEN Passat - 738 од.;
* VOLKSWAGEN Tiguan - 685 од.;
* AUDI Q5 - 671 од.;
* NISSAN Leaf - 658 од.;
* TESLA Model Y - 588 од.;
* NISSAN Rogue - 581 од.;
* TESLA Model 3 - 561 од.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 159 тис. уживаних легковиків, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2023 р.
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