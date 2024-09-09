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АНАЛІТИКА

«Рибні» аукціони цьогоріч принесли бюджету ₴54 мільйони

09:31 09.09.2024 |

Економіка

 

З початку року сума сплачених податків за використання водних біоресурсів сягла 54 млн грн завдяки проведенню аукціонів у Prozorro.Продажі.

Про це повідомив т.в.о. голови Держрибагентства Ігор Клименок під час презентації «Джерел фінансування розвитку рибної галузі», з посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

"У 2024 році вже реалізовано 71% від усіх лотів. Загальна сума, яку мають отримати місцеві бюджети, - 54 млн гривень. Особливо багато лотів було продано в Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях", - зазначив Клименок.

Він нагадав, що після початку проведення аукціонів на «Прозоро. Продажі» у 2023 році при вилові 24,5 тис. тонн риби було сплачено 101 млн грн податків за використання водних біоресурсів. Для порівняння - у 2021 році підприємці сплатили 15,4 млн грн, у 2022-му - 13,4 млн грн.

Клименок наголосив, що зариблення має високу економічну ефективність. Якщо вкласти мільйон гривень в зариблення, то, крім додаткових робочих місць, місцеві бюджети отримають 1,3 млн грн податків.

За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства Віталія Головні, впровадження в областях програм із зариблення дуже важливе для розвитку рибного господарства України, адже запит суспільства на рибу постійно зростає.

Як повідомлялось, у 2023 році сума сплачених податків за використання водних біоресурсів зросла майже удесятеро до 101 млн грн завдяки проведенню аукціонів у Prozorro.Продажі.
За матеріалами: Укрінформ
 

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