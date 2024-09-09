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АНАЛІТИКА

За програмою «єОселя» українці цьогоріч взяли кредити на ₴10,5 мільярда

09:16 09.09.2024 |

Економіка

 

За програмою доступних кредитів "єОселя" за вісім місяців цього року обсяг виданих кредитів становить 10,5 млрд грн, що перевищує минулорічний показник.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

"єОселя має неабиякий попит серед населення. Від початку її роботи понад 12,5 тис. українських родин отримали пільгові кредити на суму понад 20 млрд гривень. Обсяг виданих кредитів за вісім місяців цього року перевищує минулорічний показник і становить 10,5 млрд грн", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, 9,5 тис. військовослужбовців, педагогів, медиків та науковців взяли кредити під 3% річних, а 3 тисячі інших категорій громадян - під 7% річних.

«Більшість позичальників оформлюють кредитні угоди терміном 15-20 років. Середня площа нерухомості становить 56,6 кв. метрів, сума кредиту - 1,6 млн грн, а середня вартість нерухомості - 2,19 млн грн», - зазначила Свириденко.

Найбільше кредитів видано в обласних центрах (34% угод), містах (24%), селах (23%) та столиці (19%).

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 139 кредитів на 243 млн грн, з яких 83 - на придбання житла на вторинному ринку, а 56 - на первинному.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2024 року уряд знизив із 20% до 10% розмір першого внеску для позичальників віком до 25 років (включно).
 

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