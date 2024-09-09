Морські порти України цьогоріч переробили майже 67 мільйонів тонн вантажів

За січень - серпень 2024 року вантажообіг морських портів сягнув 66,8 млн тонн.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Із січня по серпень 2024 року українські морські порти обробили 66,8 млн т вантажів. Показники значно вищі, ніж за аналогічний період 2023 року, коли обсяг оброблених вантажів становив 37,7 млн т", - ідеться у повідомленні.

З них 41,7 млн т склали продукти українського аграрного сектору, що є надважливими для національної економіки.

За даними АМПУ, за серпень цього року українські порти переробили 6,8 млн т вантажів, що більш як удвічі перевищує результати аналогічного періоду минулого року. З них 4 млн т - сільгосппродукція, яку експортували на міжнародні ринки.

Як повідомлялось, українським морським коридором із 16 серпня 2023 року по 16 серпня 2024 року експортовано 64,4 млн т продукції, з яких 43,5 млн т - аграрна.