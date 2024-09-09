Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Морські порти України цьогоріч переробили майже 67 мільйонів тонн вантажів

09:09 09.09.2024 |

Економіка

 

За січень - серпень 2024 року вантажообіг морських портів сягнув 66,8 млн тонн.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Із січня по серпень 2024 року українські морські порти обробили 66,8 млн т вантажів. Показники значно вищі, ніж за аналогічний період 2023 року, коли обсяг оброблених вантажів становив 37,7 млн т", - ідеться у повідомленні.

З них 41,7 млн т склали продукти українського аграрного сектору, що є надважливими для національної економіки.

За даними АМПУ, за серпень цього року українські порти переробили 6,8 млн т вантажів, що більш як удвічі перевищує результати аналогічного періоду минулого року. З них 4 млн т - сільгосппродукція, яку експортували на міжнародні ринки.

Як повідомлялось, українським морським коридором із 16 серпня 2023 року по 16 серпня 2024 року експортовано 64,4 млн т продукції, з яких 43,5 млн т - аграрна.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0168
  0,0722
 0,18
EUR
 1
 45,5574
  0,0308
 0,07

Курс обміну валют на 06.09.24, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8415  0,05 0,13 41,4130  0,07 0,16
EUR 45,3974  0,09 0,21 46,0567  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,02 0,04 41,1000  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес