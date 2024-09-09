Фінансові новини
- |
- 09.09.24
- |
- 15:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На аукціонах у системі Prozorro.Продажі за літо залучили понад ₴3,1 мільярда
09:00 09.09.2024 |
На успішних онлайн-аукціонах, що відбулися у системі Prozorro.Продажі впродовж літа, до бюджетів різного рівня залучили понад ₴3,1 мільярда.
Про це повідомила пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Упродовж літа 2024 року в системі Prozorro.Продажі успішно завершилося 5,8 тисячі онлайн-аукціонів, які принесли до бюджетів різних рівнів понад ₴3,1 мільярда», - йдеться у повідомленні.
Найдорожчим об'єктом, реалізованим влітку, став єдиний майновий комплекс ДП «Готель «Козацький» у центрі столиці. Під час торгів стартова ціна 155,4 млн грн збільшилася до фінальної 400 млн грн.
Найбільше зростання ціни відбулося під час торгів за оренду 4 кв.м сервісного центру МВС у Черкасах. Стартова вартість у 8,62 грн збільшилася до фінальної 110 тис. грн.Крім того, цього літа на платформі відбувся найконкурентніший онлайн-аукціон за весь час її існування - продаж невручених посилок Укрпошти, на якому змагалися 115 учасників. Переможець торгів сплатив фінальну вартість та отримав 100 пакунків.
Як повідомлялося, за 7 місяців 2024 році на аукціонах у системі Prozorro.Продажі громади залучили майже 1,4 млрд грн, найбільше - на земельних торгах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ дозволив купівлю валюти торговельними майданчиками для сплати ПДВ у ЄС під час продажу туди українських товарів
ТОП-НОВИНИ
|НБУ дозволив бізнесу оплатити купони за євробондами власною валютою з України з початку війни
|Нацбанк України обмежив оплату з карток за кордоном нерухомості, годинників, ювелірки та дорогоцінних металів
|Франція спрямує 300 млн євро з доходів від заморожених у ЄС активів РФ для закупівлі озброєння для України
|Іспанія передала Україні батарею ППО HAWK. Вона вже в Польщі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|Brent може незабаром опуститися нижче $70 за барель - Trafigura
|Нафта сповільнила зростання, Brent біля $71,6 за барель
|НБУ дозволив купівлю валюти торговельними майданчиками для сплати ПДВ у ЄС під час продажу туди українських товарів
|НБУ дозволив бізнесу оплатити купони за євробондами власною валютою з України з початку війни
|Міжнародні резерви України в серпні підскочили на 13,7%, ЧМР - 17,8% - НБУ
|Середня зарплата в Україні зросла до 21 тисячі
Бізнес
|BMW з Toyota готуються випустити автомобілі на водневих двигунах – Bloomberg
|США, Британія та країни ЄС підпишуть першу міжнародну угоду про використання ШІ
|США хоче почати розслідування проти китайських маркетплейсів Temu та Shein
|Qualcomm представила 8-ядерний Snapdragon X Plus для бюджетніших ноутбуків
|YouTube дозволить батькам слідкувати за акаунтами своїх дітей
|Google анонсувала п'ять нових функцій для Android
|Intel представила нові процесори Core Ultra 200V: ще потужніші та енергоефективніші