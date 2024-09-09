На аукціонах у системі Prozorro.Продажі за літо залучили понад ₴3,1 мільярда

На успішних онлайн-аукціонах, що відбулися у системі Prozorro.Продажі впродовж літа, до бюджетів різного рівня залучили понад ₴3,1 мільярда.

Про це повідомила пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Упродовж літа 2024 року в системі Prozorro.Продажі успішно завершилося 5,8 тисячі онлайн-аукціонів, які принесли до бюджетів різних рівнів понад ₴3,1 мільярда», - йдеться у повідомленні.

Найдорожчим об'єктом, реалізованим влітку, став єдиний майновий комплекс ДП «Готель «Козацький» у центрі столиці. Під час торгів стартова ціна 155,4 млн грн збільшилася до фінальної 400 млн грн.

Найбільше зростання ціни відбулося під час торгів за оренду 4 кв.м сервісного центру МВС у Черкасах. Стартова вартість у 8,62 грн збільшилася до фінальної 110 тис. грн.Крім того, цього літа на платформі відбувся найконкурентніший онлайн-аукціон за весь час її існування - продаж невручених посилок Укрпошти, на якому змагалися 115 учасників. Переможець торгів сплатив фінальну вартість та отримав 100 пакунків.

Як повідомлялося, за 7 місяців 2024 році на аукціонах у системі Prozorro.Продажі громади залучили майже 1,4 млрд грн, найбільше - на земельних торгах.