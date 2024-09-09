Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На аукціонах у системі Prozorro.Продажі за літо залучили понад ₴3,1 мільярда

09:00 09.09.2024 |

Економіка

 

На успішних онлайн-аукціонах, що відбулися у системі Prozorro.Продажі впродовж літа, до бюджетів різного рівня залучили понад ₴3,1 мільярда.

Про це повідомила пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Упродовж літа 2024 року в системі Prozorro.Продажі успішно завершилося 5,8 тисячі онлайн-аукціонів, які принесли до бюджетів різних рівнів понад ₴3,1 мільярда», - йдеться у повідомленні.

Найдорожчим об'єктом, реалізованим влітку, став єдиний майновий комплекс ДП «Готель «Козацький» у центрі столиці. Під час торгів стартова ціна 155,4 млн грн збільшилася до фінальної 400 млн грн.

Найбільше зростання ціни відбулося під час торгів за оренду 4 кв.м сервісного центру МВС у Черкасах. Стартова вартість у 8,62 грн збільшилася до фінальної 110 тис. грн.Крім того, цього літа на платформі відбувся найконкурентніший онлайн-аукціон за весь час її існування - продаж невручених посилок Укрпошти, на якому змагалися 115 учасників. Переможець торгів сплатив фінальну вартість та отримав 100 пакунків.

Як повідомлялося, за 7 місяців 2024 році на аукціонах у системі Prozorro.Продажі громади залучили майже 1,4 млрд грн, найбільше - на земельних торгах.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0168
  0,0722
 0,18
EUR
 1
 45,5574
  0,0308
 0,07

Курс обміну валют на 06.09.24, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8415  0,05 0,13 41,4130  0,07 0,16
EUR 45,3974  0,09 0,21 46,0567  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,02 0,04 41,1000  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес