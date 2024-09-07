Литва вкладеться у виробництво українських далекобійних систем

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас на засіданні Контактної групи з питань оборони України у п'ятницю, 6 вересня, оголосив про рішення його держави вкласти кошти в українське виробництво далекобійних засобів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба литовського Міноборони.

Під час зустрічей із партнерами Кащюнас наголосив, що потрібно зняти накладені на Україну обмеження стосовно використання західної зброї або інвестувати в далекобійну зброю для України.

"Не секрет, що нашої військової підтримки недостатньо для того, щоб захистити Україну, яку знищує Росія, і досягти перемоги", - пояснив він.

За його словами, Литва має намір виділити кошти на виробництво української далекобійної зброї - наприклад ракетний безпілотник українського виробництва "Паляниця" або іншу балістичну ракетну систему.

Голова литовського Міноборони "закликав союзників приєднатися до коаліції для нарощування цього українського потенціалу", йдеться в повідомленні.

Там не вказується конкретна сума коштів, але колишній міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін стверджує, що Литва виділить 10 мільйонів євро на дрон "Паляниця".

Президент Володимир Зеленський 24 серпня повідомив, що українські військові вперше вдарили по армії РФ новою зброєю - ракетою-дроном "Паляниця". Розробку "Паляниці" завершили за 1,5 року, в межах її дії перебувають кілька десятків російських військових аеродромів.

Раніше шеф Пентагону Ллойд Остін, коментуючи відмову США зняти обмеження на українські удари вглиб Росії, також говорив про власні українські далекобійні системи ураження.