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АНАЛІТИКА

Україна збільшила обсяги експорту на 17,5% у річному вимірі

23:26 06.09.2024 |

Економіка

 

Україна у серпні експортувала товарів на понад 3,2 млрд дол, що на 6,4% більше, ніж у липні, та на 17,5% більше за показники серпня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За вартістю найбільше експортовано насіння ріпаку - на 421,3 млн доларів. За фізичним обсягом - руд та залізних концентратів. Їх експорт сягнув 2,5 млн тонн.

У серпні вантажообіг морським транспортом зріс на 224 700 тонн або на 3,6% в порівнянні з липнем.

Україна поставила на зовнішні ринки більш ніж 2,2 млн тонн пшениці на 420,4 млн доларів.

Аграрний експорт у серпні

* ріпак - 878 900 тонн на 421,3 млн доларів;
* пшениця - 2,24 млн тонн на 420,4 млн доларів;
* олія соняшникова - 226 900 тонн на 203,1 млн доларів;
* кукурудза - 774 500 тонн на 137,4 млн доларів;
* ячмінь - 524 800 тонн на 89,7 млн доларів;
* м'ясо птиці - 39 900 тонн на 89,5 млн доларів.

Експорт промислової продукції у серпні

* руди та концентрати залізні - 2,5 млн тонн, на 201,4 млн доларів;
* напівфабрикати із заліза - 198 500 тонн на 99,9 млн доларів;
* прокат плоский - 139 700 тонн на 82,4 млн доларів;
* труби з чорних металів - 38 000 тонн на 54,6 млн доларів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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