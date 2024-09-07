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В Україні прискорилася промислова інфляція

22:50 06.09.2024 |

Економіка

 

У липні 2024 року промислова інфляція в Україні прискорилася до 33,3% у річному вимірі порівняно з 26,7% у червні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Зазначається, що основним фактором прискорення промислової інфляції стало зростання цін в енергетичному секторі, що пояснюється дефіцитом електроенергії внаслідок втрати низки генеруючих потужностей, необхідністю імпортувати дорожчу електроенергію та збільшенням витрат на альтернативні джерела енергопостачання.

Прискорилося також зростання цін у харчовій промисловості. Зокрема, подорожчав хліб через збільшення вартості сировини та виробничих витрат, а також м'ясо та м'ясні продукти через вищі закупівельні ціни.

Водночас у добувній промисловості, особливо в секторі металевих руд, темпи зростання цін дещо сповільнилися, що пов'язано з негативною ціновою динамікою на світових ринках на тлі нових ознак слабкої промислової активності в Китаї, а також з погіршенням ситуації в енергосистемі України, нестачею кадрів та логістичними проблемами.

Як повідомлялося, у липні 2024 року споживча інфляція в Україні прискорилася до 5,4% у річному вимірі порівняно з 4,8% у червні.
 

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