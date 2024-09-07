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АНАЛІТИКА

Україна дала старт ринку вибухових речовин і детонаторів - Федоров

22:40 06.09.2024 |

Економіка

 

Уряд дав старт українському ринку вибухових речовин і детонаторів, скасувавши більшість дозволів і ліцензій, а також спростивши процедури, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Відкриваємо вітчизняний ринок вибухових речовин і детонаторів - уряд ухвалив рішення для масштабування виробництва боєприпасів", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

За словами віце-прем'єра, наразі обсяги виробництва українських боєприпасів залежать від імпорту вибухових речовин і детонаторів. Водночас Україна має власний потенціал для розвитку цієї сфери, тому ринок потрібно стимулювати і створювати кращі умови для виробників.

"Щоб збільшити обсяг і прискорити виробництво українських боєприпасів, вбиваємо всю бюрократію для виробників. Компанії зможуть виробляти, купувати та імпортувати вибухові речовини і компоненти без дозволів і ліцензій", - написав Федоров.

Він уточнив, що зараз на оформлення документів для початку виробництва вибухових речовин йде мінімум 12-18 місяців. Тільки на оформлення ліцензії на управління відходами йде близько півроку, ще три місяці - на отримання дозволу на операції з відходами.

Необхідно оформляти близько 10 різних бюрократичних документів.

У результаті змін, передбачених постановою уряду, процес запуску виробництва може скоротитися до одного місяця, уточнив Федоров.

Він зазначив, що раніше аналогічним чином було відкрито ринки дронів, роботів, РЕБ, боєприпасів, що призвело до результатів на полі бою.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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