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АНАЛІТИКА

Пенсійна реформа потрапить на розгляд у Раду до кінця року

14:18 06.09.2024 |

Економіка

 

Пенсійна реформа передбачатиме обов'язковий накопичувальний внесок одночасно з функціонуванням солідарної системи та буде повністю цифровою.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

"Ми робимо фінальні фінансові розрахунки, тому що стартуємо одразу з усією реформою - змінами й в наявну солідарну систему, й обов'язковою накопичувальною системою. Наше завдання - забезпечити людині в майбутньому заміщення 60% заробітку", - розказала Жолнович.


За її словами, нова пенсійна система не буде додатково обтяжувати роботодавця. Формат адміністрування системи має бути повністю цифровізований.

"У ній будуть два компоненти: час, який ти працював, і внески, які ти сплачував. Все це трансформуватиметься в бали. І кожен бачитиме у своєму пенсійному кабінеті, скільки балів у нього є. Кожен рік бали трансформуватимуться у відсоток від середньої зарплати в Україні", ­- розповіла Жолнович.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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