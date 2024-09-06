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Єврокомісія виділяє 40 млн євро Україні для підготовки до зими
13:52 06.09.2024 |
Європейська комісія анонсувала виділення додаткових 40 млн євро Україні на тлі безперервних російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Про це заявив комісар ЄС з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич, передає "Європейська правда".
У заяві акцентовано, що зважаючи на безперервні атаки на енергетичну інфраструктуру України, Єврокомісія збільшує фінансування гуманітарної допомоги українцям, виділивши додатково 40 млн євро.
Основна мета цього фінансування - допомогти Україні підготуватися до холодних зимових місяців.
Зазначається, що з цієї суми 35 млн виділено на гуманітарні проєкти в Україні, а інші 5 млн - на підтримку українських біженців та громад, що їх приймають у Молдові.
"Разом зі своїми гуманітарними партнерами ЄС прагне відремонтувати пошкоджені будівлі, забезпечити електро- та теплопостачання, а також надати притулок тим, хто його найбільше потребує", - йдеться у заяві.
Як відомо, Росія протягом весни й літа 2024 року знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні, а з травня 2024 року в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.
26 серпня Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку на Україну, внаслідок чого чотири енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі.
Пізніше,4 вересня зранку Росія масовано атакувала Україну, внаслідок чого, за останніми даними, у Львові загинули семеро людей, з них троє - діти. У лікарнях міста перебувають 26 людей, із них 10 - у важкому стані.
Тоді стало відомо, що Польща планує найближчим часом скласти план допомоги Львову, зокрема стосовно реконструкції пошкоджених будівель,а німецький Фрайбург вирішив передати 100 тисяч євро Львову, з яким є містом-побратимом, для допомоги в усуненні наслідків російського обстрілу
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