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Україна отримала 70 млн євро від БРРЄ на компенсації українцям за знищене житло

13:26 06.09.2024 |

Економіка

 

Україна отримала 70 млн євро від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) у межах реалізації проєкту "HOME. Компенсація за знищене житло". Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Це перший транш із двох передбачених до кінця поточного року. Загалом Україна отримає 100 млн євро у межах проєкту HOME.

Згідно з проєктом, кошти будуть спрямовані на фінансування житлових сертифікатів для українців, чиє житло було зруйноване внаслідок бойових дій та терористичних атак Росії. Сертифікати отримають учасники бойових дій, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї.

У межах спільного з БРРЄ проєкту планується фінансування більш ніж 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло.

Україна є членом Банку розвитку Ради Європи вже понад рік - із червня 2023 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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