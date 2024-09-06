Попит на автобуси в Україні в серпні скоротився вдвічі, знизилася частка нових - «Укравтопром»

Первинні реєстрації нових і старих автобусів (включно з мікроавтобусами) в Україні в серпні-2024 знизилися вдвічі проти серпня 2023 року - до 161 од., що майже на 17% більше, ніж у липні поточного року, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Водночас частка нових автобусів становила 53%, що на 10 п. п. менше за показник серпня минулого року (209 од.), і на 9 п. п. менше, ніж у липні поточного (85 од.).

Лідером у трійці найчастіше реєстрованих нових автобусів у серпні став Ataman із показником 28 од. (на 24 од. менше, ніж у серпні-2023), друге місце в автобусів "Еталон" з 19 автобусами проти 51 у серпні минулого року, на третьому - лідер липня-2024 Ford із 16 машинами (на 8 од. більше).

У трійці лідерів серед старих автобусів - Mercedes-Benz - 20 од.; Van Hool і MAN - по 9 од.

За даними асоціації, загалом у січні-серпні автобусний парк України поповнили 1168 автобусів (-34% проти аналогічного періоду 2023 р.). З них нових - 648 од. (-41%); вживаних - 520 од. (-23%).

Як повідомлялося, у 2023 році загальні первинні реєстрації нових автобусів усіх класів в Україні становили 1701 од. - на 86% більше, ніж роком раніше, щодо вживаних "Укравтопром" статистику не оприлюднив.

В Україні автобуси випускають АТ "Черкаський автобус", Чернігівський автозавод корпорації "Еталон" і Запорізький автозавод "УкрАвто Груп", проте основна їхня номенклатура - шкільні автобуси, які регіони купують у межах держпрограми "Шкільний автобус".