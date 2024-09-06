Fitch підвищило рейтинг України в нацвалюті до «CCC+» після реструктуризації євробондів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings після завершення реструктуризації боргу за єврооблігаціями підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в місцевій валюті (LTLC) до "CCC+" з "CCC-" і підтвердило довгостроковий РДЕ в іноземній валюті на рівні "RD" (обмежений дефолт).

Як ідеться в повідомленні агентства в ніч на п'ятницю, Fitch також присвоїло рейтинги новим випускам доларових облігацій серій А (з погашенням у 2029, 2034, 2035 і 2036рр) та облігацій серій В (із погашенням у 2030, 2034, 2035 і 2036рр) на рівні "CCC".

Агентство нагадує, що 30 серпня Україна завершила реструктуризацію непогашених суверенних єврооблігацій ($19,7 млрд за номіналом) і гарантованого державою боргу "Укравтодору" ($0,7 млрд) ($24,3 млрд, включно з накопиченими відсотками за дворічний мораторій на виплати за єврооблігаціями із серпня 2022 року) на вісім єврооблігацій з основним боргом $15,2 млрд.

Зазначається, що рейтинг "CCC" нових облігацій відповідає очікуваному суверенному РДЕ України в іноземній валюті після реструктуризації. Це відображає скорочене обслуговування зовнішнього боргу України за облігаціями без виплати основного боргу до 2029 року і керовані купонні виплати в розмірі $165 млн (0,1% прогнозованого ВВП) у 2025 році і $423 млн (0,2% прогнозованого ВВП) у 2026 році.

Fitch прогнозує, що загальний державний борг становитиме 89,6% ВВП у 2024 році (без урахування реструктуризації інших комерційних зобов'язань), що нижче за прогноз у 92,5% під час перегляду в червні, внаслідок операції з обміну боргу.

"Підвищення РДЕ LTLC відображає успішне завершення реструктуризації єврооблігаційного боргу України за умови продовження обслуговування її боргових зобов'язань у місцевій валюті, підтверджуючи наші очікування щодо пільгового поводження з боргами в місцевій валюті. Це пов'язано з тим, що лише невелика частина боргу LC належить нерезидентам, а більша частина належить Національному банку України та вітчизняним банкам (переважно державним банкам)", - зазначило агентство.

Водночас, наголошує Fitch, рейтинги нових випусків "CCC" і довгостроковий РДЕ України "CCC+" відображають все ще суттєвий кредитний ризик з огляду на затяжний характер війни (можливо, триватиме й у 2025 році), що призведе до збереження великого бюджетного дефіциту (прогнозованого на рівні 17,5% ВВП у 2024 році та 15, 3% ВВП у 2025 році) і невизначеності фінансування з 2025 року, почасти через виборчий цикл у США, потенційну втому донорів, залишкові ризики, пов'язані з планами фінансування ЄС, і обмеження можливостей місцевих банків щодо значного збільшення своїх державних боргових зобов'язань.

Щодо підтвердження обмеженого дефолту, то Fitch вважає, що успішне завершення реструктуризації єврооблігаційного боргу України є лише частиною ширшого епізоду реструктуризації, що триває, оскільки уряд оголосив про призупинення платежів за додатковими зобов'язаннями.

"Таким чином, довгостроковий РДЕ України залишиться на рівні "RD" доти, доки Fitch не вважатиме, що обміни завершено, а відносини зі значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів нормалізуються", - ідеться в релізі.