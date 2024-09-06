Доходи загального фонду держбюджету України в серпні зросли до 387,4 млрд грн, витрати - до 285,2 млрд грн

Надходження податків, зборів, обов'язкових платежів і грантів до загального фонду державного бюджету України, за оперативними даними, в серпні підскочили до 387,4 млрд грн завдяки грантам США та ЄС зі 118,2 млрд грн у липні та 138,0 млрд грн у червні, такі дані повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті в четвер.

За його даними, касові видатки загального фонду в серпні також зросли, проте не так значно - до 285,2 млрд грн із 264,3 млрд грн у липні та 286,7 млрд грн у червні.

У серпні 2023 року, для порівняння, касові видатки загального фонду держбюджету становили 248,2 млрд грн, доходи - 124,7 млрд грн.

Уточнюється, що податок на додану вартість (ПДВ) із вироблених в Україні товарів у серпні цього року приніс 21,7 млрд грн порівняно з 21,3 млрд грн у липні, водночас відшкодування ПДВ знизилося до 12,2 млрд грн із 13,5 млрд грн, а імпортний ПДВ додав бюджету ще 42,2 млрд грн (у липні - 38,4 млрд грн).

Податок на прибуток у серпні підскочив до 42,2 млрд із 5,5 млрд грн у липні, податок на доходи фізичних осіб і військовий збір становив 17,5 млрд грн (у липні - 19,9 млрд грн), рентна плата за користування надрами - 4,6 млрд грн (4,6 млрд грн). Акцизний податок приніс ще 20,0 млрд грн (18,6 млрд грн), ввізне і вивізне мито - 4,0 млрд грн (3,7 млрд грн).

Перевиконання розпису доходів Держподатслужбою становило 5,2%, а недовиконання Держмитслужбою - 7,8%, додав Мінфін.

За його даними, надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування минулого місяця знизилися до 44,7 млрд грн із 45,5 млрд грн у липні та 48,0 млрд грн у червні.

З урахуванням спеціального фонду видатки держбюджету в серпні-2024 становили 363,4 млрд грн порівняно з 314,2 млрд грн у липні та 388,9 млрд грн у червні, тоді як доходи - 449,5 млрд грн порівняно зі 170,2 млрд грн у липні та 240,7 млрд грн у червні.

Загалом доходи державного бюджету України за вісім місяців 2024 року становили 1 трлн 935,2 млрд грн, зокрема до загального фонду - 1 трлн 419,0 млрд грн, тоді як касові видатки - відповідно 2 трлн 611,0 млрд грн і 2 трлн 93,2 млрд грн.

Згідно з оперативними даними Мінфіну, до восьми місяців минулого року видатки збільшилися на 9,8%, або на 234,0 млрд грн, тоді як доходи - на 16,9%, або 279,7 млрд грн. За загальним фондом зростання видатків становило 10,9%, або 205,5 млрд грн, тоді як доходів - 25,5%, або 288,2 млрд грн.

Минулого року за вісім місяців до загального фонду надійшло 317,2 млрд грн грантової міжнародної допомоги, тоді як цього року - лише 268,4 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливу грантову допомогу), витрати - 3,36 трлн грн за закладеного середнього рівня ВВП.

