Зростання ВВП України в липні прискорилося до 2,7% і за 7 міс. становило 4% - 1-й віцепрем'єр

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в липні 2024 року порівняно з липнем минулого року становило приблизно 2,7%, що краще за червневий показник 1,1%, але гірше за травневий та квітневий - 3,7% та 4,3% відповідно, таку попередню оцінку Мінекономіки оприлюднила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Економіка України продовжує демонструвати стійкість. Сумарно за січень-липень цього року маємо зростання на рівні 4,0%", - написала вона в соцмережі X у четвер.

Свириденко зазначила, що прискоренню зростання в липні сприяв ранній початок збирання врожаю в сільському господарстві та стабільна робота морського коридору.

За оцінками Мінекономки, у першому півріччі 2024 року економіка України зросла на 4,1%, що нижче за 4,3% за підсумками чотирьох місяців і 4,5% - за підсумками п'яти. Основним чинником уповільнення економічного зростання в червні вона називала дефіцит електроенергії.

Як повідомлялося, Нацбанк України наприкінці липня поліпшив прогноз зростання ВВП на цей рік із 3% до 3,7%, при цьому НБУ очікує його уповільнення в третьому кварталі до 3,1% і в четвертому до 2,3%. На наступний рік НБУ погіршив прогноз з 5,3% до 4,1%.

Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада 2023 року спрогнозував зростання економіки цьогоріч на 4,6%, проте в травні в Мінфіні повідомили про його погіршення до 3,5%, а Свириденко в середині червня в Берліні заявила, що прогноз погіршено до менш ніж 4%.

За оцінками Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД), зростання реального ВВП України в липні 2024 року прискорилося до 4,4% із 3,1% у червні та 3,5% у травні через більш швидке, ніж торік, збирання врожаю.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) за підсумками четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF наприкінці червня погіршив прогноз зростання ВВП України на цей рік із 3-4% до 2,5-3,5%.