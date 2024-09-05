Бізнес пропонує знайти альтернативу підвищенню податкових ставок - ЄБА

Компанії-члени Європейської бізнес асоціації (ЄБА) сподіваються, що замість законопроєкту №11416-д про підвищення податків для бізнесу уряду вдасться сформулювати норми, що допоможуть наповнити державний бюджет іншим чином, повідомила пресслужба асоціації в четвер.

"Це (підвищення податків - ІФ-У), вочевидь, може мати нищівний вплив на бізнес та економіку країни. Оскільки прозорий бізнес стане ще більш неконкурентною позицією до тіні, умови роботи для підприємців, на жаль, стануть ще більш непрогнозованими та можуть впливати на рішення інвесторів щодо припинення роботи/інвестування (вочевидь, не в кращий бік)", - констатували в ЄБА.

В асоціації наголосили, що бізнес розуміє необхідність акумуляції ресурсів під час війни. Водночас, у ЄБА переконані, щоб надалі будувати ще більш прогресивну країну, зараз потрібно пильну увагу звертати на речі, які є джерелом нечесних і нерівних правил гри в країні.

Уточнено, що йдеться про тіньову економіку, де, за оцінками експертів, знаходяться мільярди недоотриманих бюджетом коштів.

У ЄБА вважають, що для цього потрібні рішення, що стосуються реформування митниці, та ефективної роботи правоохоронних органів (які були б чесним і прозорим інструментом контролю, а не механізмом тиску, насамперед, на добропорядний бізнес), і початок нормальної роботи Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Крім того, потрібні рішення, що сприятимуть врегулюванню проблеми тіньової зайнятості - питання зарплат у конвертах тощо. Також в асоціації зазначили, що слід переглянути механізм оподаткування ринку автомобілів, зокрема, оцінити фіскальний ефект від оподаткування операцій у сегменті уживаних авто та посилити боротьбу з сірими схемами у сфері електронної торгівлі.

У ЄБА також додали, що бізнесу було б "дуже корисно" побачити розрахунки та економічний ефект від збільшення податків, не обмежуючись лише обсягом очікуваних податкових надходжень, а подивитись, яким, за оцінками чиновників, може бути загальний вплив на країну та її економіку, потенційні інвестиції, подальшу роботу бізнесу.

"На думку спільноти, рішення про збільшення податків може призвести не до збільшення надходжень до бюджету, а до згортання бізнесу, що, власне, потягне за собою зворотну реакцію і щодо бюджету нашої держави», - додали в асоціації.

Спільнота вже направляла звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, міністра фінансів Сергія Марченка, голови парламентського фінкомітету Данила Гетманцева із проханням відхилити цей законопроєкт, ще раз ретельно проаналізувати можливі джерела наповнення бюджету країни з пропозиціями, на аспекти яких було б доцільно, на думку бізнесу, звернути увагу.

Як додали в ЄБА, за необхідності, представники спільноти та бізнесу готові взяти активну участь у напрацюванні альтернативних норм. Водночас в асоціації сподіваються, що голос бізнесу буде почуто, і законопроєкт №11416-д більше не виноситимуть на голосування народних депутатів, а владі та бізнесу вдасться виробити норми, які сприятимуть наповненню бюджету, не завдаючи шкоди роботі прозорого бізнесу.

Раніше, на пленарному засіданні 3 вересня, Верховна Рада не змогла ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт про підвищення податкових ставок (№11416д).

"Розуміючи, що загальні додаткові потреби бюджету становлять 500 млрд грн через зростання видатків на оборону - бізнес все ж таки вважає рішення не розглядати цей законопроєкт виваженим і раціональним. Адже весь тягар унаслідок запропонованого підвищення податків лягає на добропорядний бізнес", - прокоментували рішення парламенту в ЄБА.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у липні вніс до Ради законопроєкт №11416 про збільшення видатків держбюджету-2024 на 434,6 млрд грн. Згідно з документом передбачалося, що ці видатки будуть забезпечені на 214,5 млрд грн додатковими доходами і на 220,1 млрд грн додатковим фінансуванням: 160,2 млрд грн від збільшення продажу ОВДП банкам і 59,8 млрд грн від скорочення платежів із погашення держборгу.

Законопроєкт передбачав внесення правок до Податкового кодексу та інших законів щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану, а також передбачав збільшення надходжень від підвищення податків в обсязі 125 млрд грн, згідно з очікуваннями, цього року і 341,9 млрд грн - наступного.

Деякі положення, запропоновані урядом у законопроєкті №11416, бізнес зустрів із критикою, внаслідок чого з'явилася доопрацьована версія документа.