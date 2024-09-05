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МВФ пропонує переглянути ставку ПДВ, – Гетманцев
12:54 05.09.2024 |
Міжнародний валютний фонд вважає очевидною недостатність ресурсів у законопроєкті про підвищення податків та пропонує переглянути ПДВ.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram, за результатами зустрічі місії МВФ за участі Мінфіну та Нацбанку.
"По суті для МВФ є очевидною недостатність ресурсів навіть в проваленому ВР проєкті. Серед додаткових джерел пропонують ПДВ", - зазначив він.
Також, за словами нардепа, під час зустрічі сторони обговорили додатковий податок на банки, але дискусія ще триває.
Нагадаємо, 4 вересня місія МВФ розпочала консультації з українським урядом щодо перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). За їх результатами, Україна може залучити ще $1,1 млрд.
Як повідомлялося, 3 вересня Верховна Рада не змогла проголосувати за оновлений законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.
Раніше голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що за результатами внесених змін до урядового законопроєкту №11416-д про підвищення податків на рівні робочої групи, додаткові надходження до державного бюджету після його прийняття становитимуть лише 30,1 млрд грн, хоча початково передбачалися у сумі 125 млрд грн.
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