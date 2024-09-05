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Ринок нових комерційних авто в Україні в серпні повернувся до приросту - «Укравтопром»
09:53 05.09.2024 |
Реєстрації нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) у серпні 2024 року зросли на 13% порівняно з тим самим місяцем 2023 року - до 1083 од., що також на 13% більше, ніж у липні поточного року, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.
Як повідомлялося з посиланням на дані асоціації, від початку поточного року попит на ці авто демонстрував щомісячний приріст, проте в липні перейшов до негативної динаміки, скоротившись на 2% до липня-2023 і на 20% - до червня-2024.
Згідно з повідомленням асоціації, у серпні лідерство на ринку зберегла марка Renault - 282 од. (у серпні-2023 лідирувала зі 191 од.), на друге місце вийшов MAN - 102 од. (у серпні минулого року - дев'яте місце в рейтингу з 42 од.), на третє - Ford із реєстрацією 96 од. (п'яте місце з 72 од.).
До п'ятірки лідерів також увійшли Citroen (72 од.) і Scania (58 од.), які в серпні минулого року відповідно посідали 10-й (39 од.) і другий (98 од.) рядки рейтингу, а в липні поточного року - третій і другий.
За даними "Укравтопрому", загалом у січні-серпні український парк вантажних і спецавтомобілів поповнили майже 8,3 тис. нових машин - на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Водночас інформаційно-аналітична група AUTO-Consulting, згідно аналізу сегмента вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни в серпні, відзначає майже 15%-й приріст - до 480 од.
"Якщо на ринку легкових автомобілів у серпні спостерігався ажіотаж, викликаний чутками про введення 15% військового збору, то в сегменті вантажівок цей чинник не діяв", - наголошується в повідомленні на сайті групи.
Також непоганий приріст демонстрував "легкий" сегмент, тоді як реалізація "фур" трохи знизилася (-1%).
"На цьому тлі європейські оператори почали активно залучатися до забудови спецтехніки на українських підприємствах, що призвело до появи нових моделей", - констатується в повідомленні.
Активно відмовлялися від російської техніки держпідприємства, які все частіше переходять на європейські шасі, зазначили аналітики.
У результаті, за даними AUTO-Consulting, лідером у серпні став MAN з часткою ринку 17%, другою стала Scania з 12%, а на третє місце вийшов Ford, що розвиває співпрацю з українськими виробниками надбудов. Активно в серпні працювали дилери Volvo і Renault, а лідерами за темпами зростання стали JAC і Isuzu.
Як повідомлялося, 2023 року, за даними "Укравтопрому", реєстрації в Україні нових комерційних автомобілів зросли на 65% до 2022 року - до 11,3 тис. од.
Водночас сегмент вантажівок понад 3,5 тонни, за даними AUTO-Consulting, зріс на 56,5% - до 4853 од.
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