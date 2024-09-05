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В «Слузі народу» підтвердили плани розділити міністерства інфраструктури та регіонів
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України буде розділено на два окремих міністерства. Однак це відбудеться через деякий час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю голови фракції "Слуга народу" Євгенію Кравчук в ефірі телемарафону.
Кравчук пояснила, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України буде розділено на міністерства інфраструктури та регіонів.
"Тобто вони будуть окремі, але не одразу. Прем'єр попросив на це 2 місяці часу. Очевидно, це велике міністерство очолить Олексій Кулеба, але згодом воно буде роз'єднане", - розповіла вона.
Зауважимо, що з даною заявою Кравчук виступила вже після засідання фракції за участі українського президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, що Зеленський був сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу". Він зокрема переконував народних депутатів прийняти його концепцію щодо змін в уряді після того, як Рада провалила низку голосувань про звільнення міністрів.
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