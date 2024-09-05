Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Агенція Міноборони уклала перший контракт на закупівлю боєприпасів за гроші United24

23:26 04.09.2024 |

Економіка

 

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони уклала перший контракт на закупівлю боєприпасів за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу United24. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Сума контракту - 47 млн ​​грн.

У травні 2024 року уряд дозволив перераховувати закупівельним агентствам Міноборони кошти зі спеціального рахунку на підтримку ЗСУ, відкритого для залучення добровільних внесків через United24.

Фандрейзингова платформа United24, створена з ініціативи президента України, акумулює кошти пожертв від організацій та приватних осіб з усього світу на підтримку України. За 28 місяців роботи United24 завдяки пожертвам із понад 110 країн зібрано більш як $678 млн.

"Ми дуже вдячні співвітчизникам та громадянам демократичного світу за пожертвування для фандрейзингової платформи United24. Зі свого боку ми маємо можливості максимально швидко та ефективно закуповувати боєприпаси для Збройних Сил України", - зазначила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2766
  0,0126
 0,03
EUR
 1
 45,6065
  0,0634
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8964  0,01 0,02 41,5714  0,10 0,24
EUR 45,2907  0,04 0,10 46,0329  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,07 0,18 41,3700  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес