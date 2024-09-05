Агенція Міноборони уклала перший контракт на закупівлю боєприпасів за гроші United24

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони уклала перший контракт на закупівлю боєприпасів за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу United24. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Сума контракту - 47 млн ​​грн.

У травні 2024 року уряд дозволив перераховувати закупівельним агентствам Міноборони кошти зі спеціального рахунку на підтримку ЗСУ, відкритого для залучення добровільних внесків через United24.

Фандрейзингова платформа United24, створена з ініціативи президента України, акумулює кошти пожертв від організацій та приватних осіб з усього світу на підтримку України. За 28 місяців роботи United24 завдяки пожертвам із понад 110 країн зібрано більш як $678 млн.

"Ми дуже вдячні співвітчизникам та громадянам демократичного світу за пожертвування для фандрейзингової платформи United24. Зі свого боку ми маємо можливості максимально швидко та ефективно закуповувати боєприпаси для Збройних Сил України", - зазначила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.