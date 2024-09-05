У програмі «Національний кешбек» беруть участь вже понад 600 виробників - Свириденко

До програми "Національний кешбек" доєдналися понад 600 виробників, які зареєстрували 63 тисячі товарів.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі марафону "Єдині новини", передає Укрінформ.

"У нас тільки два дні триває бета-тестування програми. Програма доступна для споживачів і для виробників. За ці два дні наші банки-партнери, по суті всі найбільші банки в Україні, випустили сумарно 288 тисяч карток. До програми доєдналися понад 600 виробників, які зареєстрували у порталі ("Зроблено в Україні" - ред.) 63 тис. товарів. Це й продукти харчування, це - ліки, побутова хімія, косметика, господарські товари, будівельні, меблі та інші товари українського виробництва", - сказала вона.

Свириденко зазначила, що у програмі беруть участь як великі мережі, так і малі крамниці. Вона додала, що на момент запуску програми "дев'ять торговельних мереж вже нарахували кешбек, ще десь 40 - у процесі приєднання".

Міністерка нагадала, що бета-тестування триватиме місяць. У зв'язку із цим вона закликала споживачів залишати свої відгуки про користування програмою.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 2 вересня 2024 року офіційно запускається програма "Національний кешбек", яка дасть змогу громадянам повертати 10% від вартості покупок вітчизняних товарів.