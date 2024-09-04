Місія МВФ у Києві працюватиме тиждень, переговори зосередяться на пошуку внутрішніх джерел - голова НБУ

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо 5-го перегляду програми розширеного фінансування EFF і представники України на розпочатих у понеділок переговорах у Києві особливо зосередяться на можливостях акумулювання внутрішніх ресурсів для покриття потреб державного бюджету, що зросли з огляду на тривалість та інтенсивність війни, повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Завдання дійсно непросте. Ми бачимо, що в його вирішенні значну роль відіграватиме робота на внутрішньому борговому ринку", - написав він у на фейсбук-сторінці за підсумками установчої зустрічі з місією МВФ із командами НБУ та Міністерства фінансів.

Пишний уточнив, що місія працюватиме тиждень, і на зустрічі в понеділок було окреслено її порядок денний.

Голова НБУ додав, що також обговорюватимуться питання підтримання достатнього рівня міжнародних резервів і збереження макрофінансової стабільності, важливе значення матиме пошук оптимального комплексу заходів монетарної та фіскальної політики.

"Плануємо розглянути траєкторію середньострокового державного бюджетування, що є важливим для розуміння потенційного фінансування в рамках механізму Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA - домовленість G7 від червня цього року про виділення Україні $50 млрд за рахунок заморожених російських активів до 2025 р. - ІФ-У", - вказав також голова Нацбанку.

За його словами, у складі делегації МВФ, окрім глави місії в Україні Гевіна Грея, його заступники Сана Надім і Тревор Лессард, постійний представник МВФ в Україні Пришила Тофано і заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

Пишний також повідомив, що зобов'язання, закріплені за Національним банком до п'ятого перегляду програми EFF, виконані майже в повному обсязі, деякі навіть завчасно.

Він вказав, що команда НБУ також проведе окремі дискусії з представниками Фонду щодо оновлення макроекономічного прогнозу, подальшої монетарної політики та продовження реформування фінансового сектору.

"Мені здається, що ми маємо спільне бачення щодо нашого подальшого руху в напрямку реформ і підтримки макрофінансової стабільності", - підсумував Пишний.

Раніше зазначалося, що у фокусі 5-го перегляду програми EFF будуть фіскальні питання та пошук джерел фінансування на наступні роки з урахуванням перегляду оцінок можливої тривалості війни.

Верховна Рада цього тижня розпочала розгляд поправок до держбюджету-2024 щодо збільшення його оборонних видатків майже на 500 млрд грн, зокрема за рахунок низки нових податків та значного нарощування держзапозичень. Крім цього, до 15 вересня Кабмін має внести до Ради проєкт держбюджету-2025.

Як повідомлялося, рада директорів МВФ 28 червня завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і схвалила виділення п'ятого траншу приблизно $2,2 млрд (SDR1,66 млрд). За підсумками наступного перегляду, запланованого на кінець вересня, очікується залучення до бюджету $1,1 млрд (SDR834,9 млн).