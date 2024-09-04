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В Україні зріс попит на гібридні авто та електрокари
У серпні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив більше 68%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 40,8% серпневих продажів нових авто, що майже на 2 відсоткових пунктів менше показника серпня 2023р.
Другим за розміром став сегмент гібридних авто - 22,3%, торік їм належало 19,3% ринку нових авто.
Частка дизельних авто зменшилась з 25,8% до 22,1%.
Електромобілі охопили 14,3%, проти 11,8% у серпні минулого року.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
* Бензинові авто - MAZDA CX5;
* Гібридні - TOYOTA RAV-4;
* Дизельні - RENAULT Duster;
* Електро - BYD Song Plus;
* Авто з ГБО - HYUNDAI Tucson.
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