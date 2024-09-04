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Goldman Sachs різко знизив прогноз вартості міді на 2025 рік
11:50 04.09.2024 |
Аналітики Goldman Sachs Group Inc. різко знизили прогноз вартості міді на 2025 рік, зазначають, що підвищення попиту на метал, якого вони очікували, поки що не передбачається, оскільки криза на китайському ринку нерухомості затягується.
Згідно з новим прогнозом Goldman, середня ціна міді наступного року становитиме $10,1 тис. за тонну. Чотири місяці тому експерти інвестбанку очікували підйому вартості міді до рекордних $15 тис. за тонну.
"Ралі на ринку міді відкладається", - йдеться в огляді Goldman, який цитує газета Financial Times.
Аналітики зазначають, що темпи зниження попиту на метал у Китаї посилилися в останні кілька місяців.
"Ми вважаємо, що, з урахуванням збереження проблем у сфері нерухомості КНР, спустошення запасів міді і, відповідно, підвищення цін на метал відбудеться набагато пізніше, ніж ми вважали раніше", - пишуть експерти.
Ціна міді на LME у вівторок опустилася на 2,6%, до $8947,5 за тонну. Це призвело до різкого падіння котирувань акцій гірничодобувних компаній.
Вартість металу піднімалася вище $11 тис. за тонну в травні цього року, проте відтоді подешевшала майже на 20%. Глобальні запаси міді перебувають на максимумі за 4 роки, а в Китаї вони цього літа досягали найвищого значення з березня 2020 року, тобто з часів пандемії COVID-19.
Аналітики Goldman також знизили прогноз ціни алюмінію на 2025 рік - до $2540 за тонну з $2850 за тонну.
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