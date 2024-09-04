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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
МВФ розпочинає переговори з Україною щодо розширеного фінансування
10:08 04.09.2024 |
Місія МВФ 4 вересня розпочинає дискусії з владою України щодо перегляду програми розширеного фінансування на 1,1 мільярда доларів.
Про це йдеться у релізі МВФ, яке є у розпорядженні ЕП.
"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з владою України у контексті п'ятого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)", - йдеться у повідомленні.
За матеріалами:
Економічна правда
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