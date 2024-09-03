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До зведеного бюджету за вісім місяців надійшло ₴1 043,2 мільярда

15:50 03.09.2024 |

Економіка

 

Надходження до зведеного бюджету за січень-серпень 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою України, становлять 1 043,2 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ДПС.

Зазначається, що за оперативними даними, по платежах, що контролюються ДПС, у січні - серпні 2024 року до державного бюджету надійшло 766,1 млрд грн, а до місцевих бюджетів - 277,1 млрд грн.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні-серпні 2024 року становили 695,4 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 110%. При цьому, платникам відшкодовано 95,8 млрд грн ПДВ.

У розрізі податків показники розпису Міністерства фінансів України перевиконано з податку на прибуток підприємств - у 1,4 раза (+56,5 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб - на 4,6% (+5,9 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) - на 3,6% (+2,9 млрд грн).

У розрізі основних платежів у січні - серпні 2024 року приріст порівняно з аналогічним періодом минулого року становить з податку на прибуток підприємств - у 1,9 раза (+93,3 млрд грн), податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування - у 1,4 раза (+48 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб - 22,4% (+24,6 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) - 22,2% (+15,2 млрд грн).

Надходження (сальдо) до зведеного бюджету у серпні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 151,3 млрд грн, у тому числі до державного бюджету - 111,5 млрд грн, до місцевих бюджетів - 39,8 млрд грн.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у серпні 2024 року становили 102 млрд грн. Перевиконання показників розпису Міністерства фінансів за доходами загального фонду державного бюджету становить 5,2%, додаткові надходження до бюджету становлять 5 млрд грн. Платникам на рахунки відшкодовано 12,2 млрд грн ПДВ.

Зауважується, що у повному обсязі виконано показники розпису Міністерства фінансів з податку на прибуток - 114,5% (+5,4 млрд грн), з податку та збору на доходи фізичних осіб - 103,4% (+0,6 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) - 100,8% (+0,1 млрд грн).

У розрізі основних платежів у серпні 2024 року приріст порівняно з серпнем 2023 року становить з податку на прибуток - 36,7% (+11,3 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб - 20,4% (+3 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) - 26,8% (+2,7 млрд грн), податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування - 8,2% (+1,6 млрд грн).

Як повідомлялося, загальний обсяг фінансування державного бюджету України за січень - червень 2024 року становить 20,2 млрд доларів США.
 

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