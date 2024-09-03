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АНАЛІТИКА

Кабмін врегулював порядок оформлення документів та перевезення конопель для медичних цілей

15:48 03.09.2024 |

Економіка

 

Уряд вніс зміни до постанови КМУ від 17.04.2008 N 366 «Про затвердження Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів».

Про це за підсумками засідання уряду повідомив у Телеграмі постійний представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

"Створено нормативні умови для здійснення діяльності з перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також конопель для медичних цілей, рослинної субстанції канабісу та вироблених (виготовлених) з них лікарських засобів на території України. Встановлено вимоги та визначено особливості перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також конопель для медичних цілей, рослинної субстанції канабісу та вироблених (виготовлених) з них лікарських засобів на території України", - йдеться у повідомленні.

Також визначено вимоги до порядку оформлення документів, необхідних для перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також конопель для медичних цілей, рослинної субстанції канабісу та вироблених (виготовлених) з них лікарських засобів.

Як зазначається, зміни внесені з метою виконання вимог закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування».

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2024 року Кабмін виключив канабіс, його смолу, екстракти й настоянки з переліку особливо небезпечних речовин.
 

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