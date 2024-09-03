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Рада у першому читанні схвалила збільшення видатків на оборону на 500 мільярдів
13:40 03.09.2024 |
Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт №11417 щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
За відповіднре рішення проголосував 301 нардеп.
"Рада прийняла тільки в першому читанні законопроект №11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн. Так як прийнято тільки перше читання, то закон зараз знаходиться в тому вигляді, в якому був поданий урядом. Там і 125 млрд грн від податків. Але до другого читання його будуть міняти згідно тим рекомендаціям, які дав комітет", - уточнив Железняк.
Також народні депутати скоротили строки подачі правок в два рази.
Як повідомлялося, напередодні комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував в цілому схвалити доопрацьований законопроєкт №11417 про збільшення видатків бюджету на 500 млрд грн. Зокрема, комітет вніс низку суттєвих змін до урядового проєкту закону.
Як повідомлялося, 30 серпня у Верховні раді зареєстрували оновлений текст доопрацьованого урядового законопроєкту про підвищення податків №11416д.
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