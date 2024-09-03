Бізнес у серпні продовжив пом'якшувати оцінки результатів своєї діяльності – Нацбанк

Бізнес у серпні продовжив пом'якшувати оцінки ділової активності.

Поступова адаптація до постійних відключень електроенергії та налагодження альтернативних джерел живлення, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, сталий внутрішній попит та достатня пропозиція товарів, стабільна робота морського коридору, а також сезонний фактор зберегли позитивний вплив на очікування бізнесу в усіх секторах, що беруть участь в опитуваннях Національного банку. Водночас стримуючими чинниками залишалися погіршення безпекової ситуації, збільшення обстрілів енергетичних об'єктів та їх тривале відновлення, погіршення курсових очікувань, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та енергозабезпечення, дефіцит кваліфікованих кадрів. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за винятком вимушеної перерви в березні - травні 2022 року. У серпні 2024 року ІОДА становив 48.4 порівняно з 44.4 у липні.

Підприємства будівництва надали позитивні оцінки своїх економічних результатів завдяки сприятливим погодним умовам, зростанню внутрішнього попиту та бюджетному фінансування на відновлення інфраструктури й доріг: секторальний індекс у серпні становив 50.7 порівняно з 49.6 у липні. Будівельники очікували на подальше збільшення обсягу будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів, водночас менш упевнено прогнозували збільшення обсягу закупівлі послуг підрядників.

Підприємства торгівлі поліпшили очікування щодо результатів своєї діяльності під впливом сталого внутрішнього попиту, помірної інфляції та достатньої пропозиції товарів: секторальний індекс у серпні становив 50.4 (у липні - 44.7). На відміну від попередніх трьох місяців торговельні компанії спрогнозували збільшення товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу, а також поліпшили оцінки щодо запасів / залишків товарів для продажу.

Підприємства промисловості пом'якшили стримані очікування щодо результатів своєї діяльності, зважаючи на дефіцит електроенергії, брак кваліфікованих працівників і збільшення виробничих витрат: секторальний індекс у серпні становив 48.6 (у липні - 45.8). На відміну від двох попередніх місяців респонденти очікували збільшення обсягів виготовленої продукції та нових замовлень на продукцію. Учасники опитування суттєво пом'якшили оцінки щодо обсягу нових експортних замовлень на продукцію, запасів сировини та матеріалів, а також залишків готової продукції, водночас мали стриманіші очікування щодо обсягу незавершеного виробництва.

Підприємства сфери послуг пом'якшили, але зберегли найстриманіші оцінки результатів своєї економічної діяльності через суттєві перебої з енергопостачанням, дефіцит кваліфікованих кадрів та збільшення витрат бізнесу: секторальний індекс становив 46.5 у серпні (в липні - 42.5). Респонденти поліпшили оцінки щодо обсягу вже наданих послуг, послуг у процесі виконання та нових замовлень на послуги.

На тлі високих очікувань щодо темпів зростання закупівельних цін, підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуванні, спрогнозували помірніше здорожчання цін / тарифів на власну продукцію / послуги.

Ситуація на ринку праці залишається нестійкою. Лише керівники будівельних підприємств очікували на збільшення чисельності працівників. Натомість респонденти інших секторів прогнозували скорочення персоналу, хоча й нижчими темпами, ніж у попередньому місяці. Найстриманіші оцінки в керівників торговельних підприємств.