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Кабмін запустив експериментальний проєкт Єдиної платформи ЖКП - Шмигаль
12:29 03.09.2024 |
Кабінет Міністрів України запустив експериментальний проєкт Єдиної платформи житлово-комунальних послуг (ЖКП), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Робимо важливий крок до впорядкування житлово-комунальних послуг. Запускаємо експериментальний проєкт Єдиної платформи ЖКП. Система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, поліпшить облік споживачів, дасть змогу краще контролювати якість послуг", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
За його словами, користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також матимуть змогу укласти або розірвати договір онлайн.
Прем'єр зазначив, що платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.
"Очікуємо, що якомога більше громад долучаться до реалізації цього проєкту", - підсумував він.
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