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АНАЛІТИКА

Гетманцев: Економічне бронювання можуть запровадити вже цього року

 

Механізм так званого "економічного бронювання" від мобілізації можуть запровадити в Україні вже цього року. Утім, це питання складне, тому воно так довго обговорюється.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

У відповідь на питання, чи реально запровадити економічне бронювання вже цього року, нардеп відповів: "Так".

Водночас Гетманцев додав, що "це складне соціально-політичне рішення". "Бо такий підхід розмежовує людей під час війни. Крім того, є питання сприйняття цього рішення військовими, що дуже важливо в контексті демобілізації, яку ми не можемо фізично зробити. Це дуже соціально чутливе питання", - зазначив він.

Гетманцев повідомив, що за підрахунками Міністерства фінансів, щомісячні надходження в бюджет від економічного бронювання можуть станоовити близько 8 млрд грн. Це з урахуванням того, що більшість військовозобов'язаних, які сьогодні працюють і отримують зарплату менше 35 тис. грн, будуть отримувати по 35 тис.

"Я вважаю, що критерій для бронювання у вигляді розміру "білої" зарплати повинен бути. Для будь-якого варіанту бронювання - чи то по всій економіці, чи то за окремими галузями, як це зараз робиться. Це сприятиме детінізації та виведенню зарплат з "тіні". І в цьому контексті - це правильне рішення", - сказав він.

Водночас ресурс, на який можна розраховувати для бюджету від економічного бронювання, не є певним. "Не можна стовідсотково бути впевненим, що отримаєш ці гроші. Мінфін порахував 8 млрд гривень на місяць - ну дай Боже, щоб вони були", - додав депутат.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй".

"Це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет", - пояснював голова уряду, не уточнивши, у чому полягає ідея.

Нагадаємо, раніше голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха разом з низкою інших депутатів від "Слуги народу" зареєстрував у Верховній Раді низку законопроєктів про "економічне бронювання", які передбачають різні варіанти бронювання від мобілізації в обмін на збільшені податки.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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