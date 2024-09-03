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Більш ніж третина нових бізнесів в Україні закриваються у перший рік роботи

10:38 03.09.2024 |

Економіка

 

Більш ніж третина нових бізнесів (ФОП, компаній) в Україні закриваються у перший рік роботи. Про це з посиланням на дані Єдиного державного реєстру повідомляє Опендатабот.

Так, за вісім місяців 2024 року українці зареєстрували 193 192 нові ФОПи. За цей же період закрилося 120 154 бізнеси.

Станом на початок вересня кількість нових фірм в 1,6 раза більша, ніж закритих.

Найбільше закриваються новостворені підприємства. З тих, що були відкриті торік, закрилося 24,5%, а з тих, що відкрилися цього року, - 13,7%.

Медіана діяльності ФОПів, закритих цьогоріч, становить 2 роки та 7 місяців.

Більш ніж третина нових бізнесів в Україні закриваються у перший рік роботи

 

Найбільше ФОПів закрилося у Києві - 13% (15 770), Харківській - 8% (10 097) та Дніпропетровській - 8% (9931) областях.

Більш ніж третина нових бізнесів в Україні закриваються у перший рік роботи

 

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає прискорення темпів закриття бізнесів закономірним процесом та ознакою відновлення економіки.

Зокрема, через запровадження обов'язкового РРО та видавання фіскальних чеків "частина тих, хто звик працювати по-іншому, змушені були припинити діяльність".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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