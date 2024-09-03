Фінансові новини
- |
- 03.09.24
- |
- 16:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Із початку року українці відкрили понад 193 тисячі ФОПів
10:02 03.09.2024 |
За вісім місяців 2024 року українці зареєстрували 193 192 нові ФОПи. Це перевищує показник до повномасштабної війни, коли за аналогічний період було відкрито понад 186 тисяч нових бізнесів. Рекордні 60% нових підприємств започаткували жінки.
Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного державного реєстру.
Зазначається, що найбільше нових справ відкрили підприємці у Києві - 26 303 або 13,6% від загальної кількості нових ФОПів цьогоріч. Також активно реєструють новий бізнес на Дніпропетровщині (18 025), Львівщині (14 459), Київщині (14 428) та Харківщині (12 954).
Найбільш помітно зросла кількість нових ФОПів за рік у Запорізькій області - на 11%, Кіровоградській - на 10% і Чернігівській областях - на 9,6%.
Водночас бізнес-активність помітно вщухла у Луганській (-14,7%) та Івано-Франківській (-8%) областях. Попри те, що Харківщина входить до переліку регіонів з найбільшою кількістю нових ФОПів, кількість реєстрацій у цьому регіоні скоротилася на 6% порівняно з попереднім роком.
За даними аналітиків, третина нових справ відкривається у сфері торгівлі, а ІТ-сектор привертає 7,6% нових підприємців. Замикаю трійцю найпопулярніших напрямків для нових справ надання індивідуальних послуг (7%). Зазначається, що за рік лідерські позиції зазнали деяких змін: у 2023 році серед лідерів були кафе та ресторани, цьогоріч їх витіснило IT.
Водночас рекордною стала частка жінок серед новоспечених бізнесменів - 60%. Для порівняння, у 2023 році цей показник складав 55,6%, а у перший рік повномасштабної - 47%.
Наразі кількість нових справ в 1,6 раза більша, аніж закритих. Зокрема, цього року закрилося 120 154 ФОПи.
Найбільше бізнесів закрилось у Києві - 13% (15 770), Харківській - 8% (10 097) та Дніпропетровській областях - 8% (9 931).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: США близькі до домовленості про надання Україні ракет великої дальності для F-16
ТОП-НОВИНИ
|Рада не змогла проголосувати за збільшення податків. Не вистачило двох голосів
|Першого заступника директора НАБУ Углаву звільнено з посади
|У Верховній Раді поки що відмовилися від запровадження податків на посилки з-за кордону вартістю менше 150 євро
|Монголія не виконала ордер МКС на арешт Путіна
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ВР має намір звільнити від мобілізації військовозобов'язаних до 25 років - перше читання
|Протягом серпня вартість нафтопродуктів у більшості мереж не зазнала змін
|Два незалежних члени НР «Укренерго» подали заяви про складання повноважень - заява
|До зведеного бюджету за вісім місяців надійшло ₴1 043,2 мільярда
|Кабмін врегулював порядок оформлення документів та перевезення конопель для медичних цілей
|«Українська бронетехніка» представила новий бойовий автомобіль
Бізнес
|Google впроваджує штучний інтелект у Gmail на Android
|В ЄС перевіряють, чи не приховував Telegram кількість своїх європейських користувачів
|Apple і NVIDIA ведуть переговори про інвестування в OpenAI
|Play Маркет тепер дає змогу оновлювати до трьох додатків одночасно
|Ви тепер можете переносити плей-листи з Apple Music в YouTube Music
|Instagram зможе показувати пісні, які користувачі слухають у Spotify
|xAI Ілона Маска несанкціоновано використовує газові турбіни для живлення центрів обробки даних