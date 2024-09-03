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Японія передала українським комунальникам майже 100 одиниць важкої техніки й обладнання
23:52 02.09.2024 |
Комунальні підприємства Харкова, Дніпра, Херсона та Миколаєва в межах Програми екстреного відновлення з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) отримали 97 одиниць важкої техніки для підвищення якості послуг на транспорті, при водопостачанні та переробленні відходів від руйнувань, повідомило Мінінфраструктури України.
"Завдяки підписаним на початку 2023 року Грантовим угодам між Мінінфраструктури та JICA українські міста отримали таку необхідну допомогу для своїх комунальних підприємств. Ми продовжуємо співпрацю з урядом Японії та JICA у визначених галузях та сподіваємося у майбутньому її розширити. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб допомога від японської сторони була залучена максимально прозоро та підзвітно", - наведено слова виконувача обов'язків міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Шкуракова на сайті в понеділок.
Повідомляється, що крім того, комунальним підприємствам буде передано значну кількість генераторів, труб та іншого вкрай необхідного обладнання для відновлення базових послуг.
Раніше повідомлялося, що уряд України та JICA 9 березня 2023 року уклали грантову угоду для Програми екстреного відновлення. Вона передбачає надання гранту від уряду Японії в розмірі 22 440 000 000 японських ієн ($172,75 млн) для реалізації Програми екстреного відновлення.
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