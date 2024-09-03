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Зеленський запровадив санкції проти 94 українських і російських фізосіб, включно з компанією 1С і російськими аеропортами

 

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони, якими підтримав внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування санкцій проти низки юридичних осіб з України та РФ.

Відповідні укази №601/2024 і 602/2024 від 2 вересня розміщено на сайті глави Української держави.

Зокрема, указом №602/2024 санкції запроваджено проти 73 російських юридичних осіб, переважно російських аеропортів, включно з ТОВ "Домодєдово Ерфілд", АТ "Міжнародний аеропорт "Внуково", АТ "Міжнародний аеропорт "Нижній Новгород" тощо.

Указом №601/2024 запроваджено санкції проти 11 юридичних осіб, зареєстрованих в Україні - і в Києві, і на окупованих територіях.

Тим самим указом оновлено санкції проти російських АТ "МБ РУС", ТОВ "1С" і восьми інших компаній - їх викладено в нових редакціях.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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