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МВФ починає місію для 5-го перегляду EFF, Україна очікує $1,1 млрд – Шмигаль

23:11 02.09.2024 |

Економіка

 

Міжнародний валютний фонд починає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Це дозволить Україні залучити 1,1 млрд доларів цієї осені.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який обговорив початок роботи у розмові з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

"Обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. Відзначили прогрес у цьому напрямку. Україна системно працює з партнерами для забезпечення макрофінансової стабільності. Зокрема, успішно реалізовує програму ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро", - розповів Шмигаль

Він додав, що у розмові також зосередилися на питанні конфіскації російських активів, які повинні стати вагомим ресурсом для підтримки України.
За матеріалами: Економічна правда
 

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