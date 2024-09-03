Держбюджет у серпні отримав понад ₴51 мільярд митних платежів

До державного бюджету у серпні забезпечено надходження 51,1 млрд грн митних платежів, що на 3,2 млрд грн більше, ніж у попередньому місяці.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України, передає Укрінформ.

"У серпні 2024 року Держмитслужба досягла очікуваного результату надходжень до бюджету на 92,2%. Відтак, 51,1 млрд грн митних платежів було скеровано в дохід держави. У порівнянні з попереднім місяцем, надходження збільшилися на 3,2 млрд грн", - ідеться у повідомленні.

За даними Держмитслужби, одним із ключових чинників, що вплинули на результат, стало збільшення обсягів пільг зі сплати митних платежів до 17,8 млрд грн, зокрема й через нововведену «енергозберігаючу» пільгу, яка становить 1,35 млрд грн. Для порівняння, за аналогічний період 2023 року обсяг пільг становив 15,7 млрд грн.

Водночас у Держмитслужбі зазначають, що помітно зменшились обсяги оподаткованого імпорту у порівнянні з січнем - серпнем минулого року.

Зокрема, окремих видів добрив було ввезено менше на 20%, легкових автомобілів - на 24% та прокату - на 29%.

Загалом від початку року Держмитслужба забезпечила перевиконання очікуваних надходжень на 103,3%, що дозволило перерахувати до бюджету додаткові 12 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками 8 місяців 2023 року митні органи перерахували до державного бюджету 42,56 млрд грн платежів, сплачених бізнесом та громадянами.