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У Дії розпочався бета-тест Національного кешбеку
З 28 серпня в Україні запрацювала реєстрація торгових мереж для участі в програмі "Національний кешбек". Щомісячно українці зможуть отримувати до 3000 гривень компенсації за купівлю товарів локального виробництва. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
На що можна буде витратити кешбек:
медичні послуги, спорт, кіно, заклади харчування; комуналка, транспорт, мобільний зв'язок;
донати на Сили оборони України, військові облігації та благодійність; багато інших послуг, товари українського виробництва.
До тестування програми можна долучитися через Дію. Перший місяць програма працюватиме в режимі бета-тестування.
Перелік продавців, виробників і товарів, за які нараховується кешбек, шукайте за посиланням. Виробники та продавці українських товарів, доєднуйтеся до Нацкешбеку через портал Дія.
Як отримати послугу
* Натисніть Приєднатися, зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису.
* Якщо ви приєднуєтесь як виробництво, заповніть перелік своїх товарів, ввівши EAN-код, - унікальний штрихкод для ідентифікації кожного виробу.
* Якщо ви приєднуєтесь як продавець, заповніть перелік своїх платіжних терміналів, ввівши номер РРО, Merchant ID та Terminal ID.
* Перевірте сформовану заяву та підпишіть електронним підписом.
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