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У Дії розпочався бета-тест Національного кешбеку

22:52 02.09.2024 |

Економіка, Україна

 

З 28 серпня в Україні запрацювала реєстрація торгових мереж для участі в програмі "Національний кешбек". Щомісячно українці зможуть отримувати до 3000 гривень компенсації за купівлю товарів локального виробництва. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

На що можна буде витратити кешбек:

медичні послуги, спорт, кіно, заклади харчування; комуналка, транспорт, мобільний зв'язок;

донати на Сили оборони України, військові облігації та благодійність; багато інших послуг, товари українського виробництва.

До тестування програми можна долучитися через Дію. Перший місяць програма працюватиме в режимі бета-тестування.

Перелік продавців, виробників і товарів, за які нараховується кешбек, шукайте за посиланням. Виробники та продавці українських товарів, доєднуйтеся до Нацкешбеку через портал Дія.

Як отримати послугу

* Натисніть Приєднатися, зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису.

* Якщо ви приєднуєтесь як виробництво, заповніть перелік своїх товарів, ввівши EAN-код, - унікальний штрихкод для ідентифікації кожного виробу.

* Якщо ви приєднуєтесь як продавець, заповніть перелік своїх платіжних терміналів, ввівши номер РРО, Merchant ID та Terminal ID.

* Перевірте сформовану заяву та підпишіть електронним підписом.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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