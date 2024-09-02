Фінансові новини
- |
- 02.09.24
- |
- 21:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні стартує програма навчання на водійок вантажівок
В Україні стартує пілотний проєкт з підготовки водійок вантажівок. Мета проєкту розширити професійний потенціал жінок у сфері перевезень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Зазначається, що проєкт фокусуватиметься на утвердженні гендерної рівності в професії та задоволенні потреби на ринку праці у водіях-далекобійниках завдяки залученню жінок.
Загалом планують навчити 100 жінок, які після завершення курсу отримають необхідну кваліфікацію та водійське посвідчення категорії "С" або "СЕ". У межах проєкту також працевлаштують 80 випускниць у компаніях, які активно долучаються до проєкту.
Наразі щонайменше 10 компаній-перевізнників вже висловили готовність підтримати ініціативу та надати робочі місця.
"Через повномасштабне вторгнення дефіцит водіїв вантажного транспорту на приватних підприємствах сягає близько 30%. Разом з тим, це одна з надзвичайно важливих професій як для доставки стратегічно важливих вантажів, так і для роботи економіки в цілому, адже логістика орієнтується саме на автомобільний транспорт", - прокоментував заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Наразі географія проєкту охоплює чотири міста: Київ, Тернопіль, Рівне і Хмельницький.
Учасниць проєкту очікує:
* безоплатна можливість набути фахових навичок водіння вантажівки;
* гарантоване працевлаштування для випускниць в приватних компаніях, які спеціалізуються на вантажних перевезеннях;
* менторський супровід протягом усього проєкту від команди професіоналів;
* допомога з адаптацією на новому робочому місці.
Для участі у відборі потрібно заповнити анкету до 26 вересня 2024 року за посиланням, а також пройти співбесіду з командою проєкту.
Пілотний проєкт з підготовки та працевлаштування водійок вантажівок реалізується Фундацією інституційного розвитку за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та за підтримки Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Посол ЄС в Україні та міжнародні донори закликають зупинити звільнення Кудрицького з посади голови «Укренерго»
ТОП-НОВИНИ
|НБУ ініціював зміну назви «копійка» на «шаг»
|Комітет Ради рекомендував в цілому схвалити видатки на оборону на 500 мільярдів
|В Україні стартувала програма «Національний кешбек» для споживачів
|Ракетний удар по Києву: ППО збила над містом понад 20 ракет, приблизно 10 із них - балістика
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні стартує програма навчання на водійок вантажівок
|Зеленський підписав закон про декларативний принцип отримання дозволів та ліцензій
|В Україні у серпні продали понад 8 тисяч нових легкових автівок
|Міністерство оборони допустило до постачання український бронетранспортер «Хорунжий»
|«єРобота»: Держава вже інвестувала 9,3 мільярда в розвиток малого та середнього бізнесу
|Повертаються не всі: термін простою ТРЦ впливає на повернення орендарів
Бізнес
|Play Маркет тепер дає змогу оновлювати до трьох додатків одночасно
|Ви тепер можете переносити плей-листи з Apple Music в YouTube Music
|Instagram зможе показувати пісні, які користувачі слухають у Spotify
|xAI Ілона Маска несанкціоновано використовує газові турбіни для живлення центрів обробки даних
|Скоро в оновлення Google Photos буде додано 4 нових відео-пресети, які полегшать відеомонтаж
|Instagram додає нові творчі інструменти: текст та зображення поверх ваших фото
|Hyundai через зменшення попиту на електромобілі вирішив збільшити лінійку гібридів