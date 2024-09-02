Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про декларативний принцип отримання дозволів та ліцензій

17:26 02.09.2024 |

Економіка, Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7331 про внесення змін до деяких законів щодо спрощення умов провадження господарської діяльності в період воєнного (надзвичайного) стану в Україні. Зокрема, документ передбачає, що на час дії воєнного стану дозволи та ліцензії переводяться на декларативний принцип.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Відповідний законопроєкт у другому читанні та в цілому Верховна Рада ухвалила 17 липня.

Зазначається, що декларативний принцип провадження господарської діяльності запроваджується на період дії воєнного стану для діяльності, що потребує отримання дозволів, ліцензій та інших результатів публічних (публічних електронних) послуг. При цьому:

При цьому:

* Декларація, подана за цим законом прирівнюється по статусу до дозволу, ліцензії чи інших результатів надання публічних (електронних публічних) послуг. А декларації про провадження господарської діяльності, подані раніше, продовжують діяти відповідно до цього закону.

* Декларація може бути подана в будь-якому місці країни - незалежно від того, де розташоване підприємство, чи мешкає підприємець.

* Декларація дійсна на період дії воєнного стану та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан (але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування). Після цього підприємець має звернутися за відповідними дозволами чи ліцензіями до дозвільних органів. В разі такого звернення декларація буде чинною до отримання дозволу або ж відмови.

* Отримані раніше дозволи, ліцензії, терміни яких закінчуються, автоматично продовжуються до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан (але на термін не менший трьох місяців з дня його припинення чи скасування).

* У період дії воєнного стану переоформлювати раніше отримані дозвільні документи, вносити зміни до інформації в декларації тощо не потрібно - навіть якщо настали визначені законодавством терміни для цього.

* Обов'язкові звіти, повідомлення, документи, що не подавалися під час воєнного стану, мають бути подані до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан (але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування).

* Планові перевірки з питань видачі дозвільних документів на час дії воєнного стану припиняються.

Порядок подання декларації та перелік видів діяльності, на яких дія закону не розповсюджується, визначає уряд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0976
  0,0384
 0,09
EUR
 1
 45,4622
  0,0396
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7838  0,09 0,21 41,3946  0,05 0,12
EUR 45,1458  0,21 0,47 45,9396  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0750  0,02 0,05 41,0900  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес