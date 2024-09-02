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АНАЛІТИКА

В Україні у серпні продали понад 8 тисяч нових легкових автівок

17:21 02.09.2024 |

Економіка

 

Упродовж серпня в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто, що на 40% більше, ніж у серпні роком раніше. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що лідерство на ринку нових авто продовжує утримувати японська марка Toyota.

У серпні українці придбали 1248 нових авто цієї марки. На другому місці Reault - 738 авто, третій результат у BMW - 633.

До п'ятірки лідерів потрапили також Skoda (538 авто) та Volkswagen (483).

Титул бестселера місяця зберіг за собою Renault Duster - 691 зареєстрована одиниця.

Загалом із початку року в Україні було зареєстровано понад 47,3 тис. нових легкових авто, що на 24% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як повідомлялося, ініціатива уряду запровадити військовий збір у розмірі 15% на придбання автомобілів спричинила ажіотажний попит на нові авто у липні, за даними Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД).

У липні в Україні зареєстрували близько 6,4 тис. нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік. Водночас автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 6% більше, ніж у липні 2023 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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