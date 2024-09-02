Фінансові новини
- |
- 02.09.24
- |
- 21:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«єРобота»: Держава вже інвестувала 9,3 мільярда в розвиток малого та середнього бізнесу
17:06 02.09.2024 |
19,6 тис. українських підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу за урядовим проєктом "єРобота". За понад два роки дії проєкту держава інвестувала через гранти в підприємництво 9,3 млрд грн.
Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністкрка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.
Половину цих коштів отримувачі грантів вже повернули через сплачені до бюджету податки та збори.
За словами Свириденко, завдяки програмі вже вдалося забезпечити 55 тис. людей новими робочими місцями.
Так, від початку запуску проєкту "єРобота" в липні 2022 року:
* за програмою "Власна справа" - видано 17 813 мікрогрантів на 4,2 млрд грн;
* на розвиток переробних підприємств - видано 743 гранти на 3,7 млрд грн;
* на садівництво та розвиток тепличного господарства - видано 231 грант на 1 млрд грн;
* ветеранам та членам їхніх родин - видано 806 грантів на 366 млн грн.
Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць - від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.
Що таке проєкт "єРобота"
Проєкт "єРобота" був запроваджений урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць.
Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що розраховує на створення понад 1 тис. нових ветеранських бізнесів у рамках програми "єРобота" у 2024 році.
Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць - від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Посол ЄС в Україні та міжнародні донори закликають зупинити звільнення Кудрицького з посади голови «Укренерго»
ТОП-НОВИНИ
|НБУ ініціював зміну назви «копійка» на «шаг»
|Комітет Ради рекомендував в цілому схвалити видатки на оборону на 500 мільярдів
|В Україні стартувала програма «Національний кешбек» для споживачів
|Ракетний удар по Києву: ППО збила над містом понад 20 ракет, приблизно 10 із них - балістика
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні стартує програма навчання на водійок вантажівок
|Зеленський підписав закон про декларативний принцип отримання дозволів та ліцензій
|В Україні у серпні продали понад 8 тисяч нових легкових автівок
|Міністерство оборони допустило до постачання український бронетранспортер «Хорунжий»
|«єРобота»: Держава вже інвестувала 9,3 мільярда в розвиток малого та середнього бізнесу
|Повертаються не всі: термін простою ТРЦ впливає на повернення орендарів
Бізнес
|Play Маркет тепер дає змогу оновлювати до трьох додатків одночасно
|Ви тепер можете переносити плей-листи з Apple Music в YouTube Music
|Instagram зможе показувати пісні, які користувачі слухають у Spotify
|xAI Ілона Маска несанкціоновано використовує газові турбіни для живлення центрів обробки даних
|Скоро в оновлення Google Photos буде додано 4 нових відео-пресети, які полегшать відеомонтаж
|Instagram додає нові творчі інструменти: текст та зображення поверх ваших фото
|Hyundai через зменшення попиту на електромобілі вирішив збільшити лінійку гібридів