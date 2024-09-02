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АНАЛІТИКА

Україна цьогоріч вперше здійснить обмін податковими звітами про міжнародні групи компаній. До системи залучено понад 100 країн

15:55 02.09.2024 |

Економіка

 

Україна за підсумками 2024 року вперше здійснить обмін податковими звітами в межах міжнародної системи автоматичного обміну податковою інформацією Country-by-Country Report.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Багатостороння угода компетентних органів про автоматичний обмін звітами в розрізі країн (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports - Багатостороння угода CbC) набрала чинності в липні 2024 року.

До міжнародної системи автоматичного обміну звітами вже приєдналося понад 100 країн світу.

"2024 рік буде першим звітним періодом, за який Україна здійснить обмін звітами в розрізі країн. Долучення України до міжнародної системи автоматичного обміну інформацією сприятиме створенню більш прозорого податкового середовища та підвищенню іміджу України як надійного та рівноправного партнера в міжнародних інформаційних податкових відносинах", - сказала заступниця міністра фінансів Світлана Воробей.

Що передбачається

Звітність у розрізі країн дозволить податковим органам України отримувати комплексну інформацію щодо діяльності міжнародних груп компаній конкретних юрисдикцій, а також здійснювати ефективний аналіз обсягів діяльності, структури операцій та специфіки діяльності міжнародних груп компаній для цілей контролю за трансфертним ціноутворенням.

Зазначена звітність є елементом трирівневої системи документації з трансфертного ціноутворення для міжнародних груп компаній, у складі якої є документація з трансфертного ціноутворення та глобальна документація з трансфертного ціноутворення.

Про звіт

Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній (Country-by-Country Report) - це звіт, що подають платники податків у разі, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній, в яку входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія міжнародної групи (а в разі відсутності інформації - відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку), перевищує еквівалент 750 млн євро та за наявності однієї із обставин, зазначених у підпункті 39.4.10 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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