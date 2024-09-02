Уряд Румунії направив у парламент законопроєкт про передачу ЗРК Patriot Україні

Коаліційний уряд Румунії схвалив у понеділок, 2 вересня, законопроєкт, що уможливлює безоплатну передачу Україні ЗРК Patriot, і направив його в парламент для остаточного ухвалення.

"Після того, як парламент схвалить законопроєкт, уряд зможе ухвалити рішення, яке уможливить передачу", - сказав речник румунського уряду, якого цитує агенція Reuters.

Це рішення - це частина процесу передачі п'яти таких систем та інших стратегічних засобів протиповітряної оборони, які країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) пообіцяли надати Києву у зв'язку з його боротьбою проти російського вторгнення, нагадує агенція.

Що хоче Румунія замість подарованого Україні Patriot?

У законопроєкті також зазначено, що Румунія надішле до Сполучених Штатів письмовий запит з пропозицією отримати заміну переданому Україні ЗРК.

Румунія стала членом НАТО з 2004 року, а членом ЄС - з 2007 року. Ця країна має 650-кілометровий кордон з Україною, а на її території неодноразово виявляли уламки російських безпілотників, якими Москва атакувала українські порти, розташовані через кордон на річці Дунай.

У червні Бухарест заявив, що передасть Україні один з двох своїх зенітно-ракетних комплексів Patriot за умови, що союзники замінять його на аналогічну систему протиповітряної оборони.

У 2017 році Румунія підписала угоду про купівлю ЗРК Patriot, які випускає американська корпорація RTX, на чотири мільярди доларів. Та угода і досі вважається найбільшим контрактом Бухаресту на закупівлю озброєнь. Перша партія цих ЗРК була доставлена у 2020 році. Наразі Румунія отримала чотири системи, дві з яких вже експлуатуються, уточнює Reuters.