Фінансові новини
- |
- 02.09.24
- |
- 21:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд Румунії направив у парламент законопроєкт про передачу ЗРК Patriot Україні
14:38 02.09.2024 |
Коаліційний уряд Румунії схвалив у понеділок, 2 вересня, законопроєкт, що уможливлює безоплатну передачу Україні ЗРК Patriot, і направив його в парламент для остаточного ухвалення.
"Після того, як парламент схвалить законопроєкт, уряд зможе ухвалити рішення, яке уможливить передачу", - сказав речник румунського уряду, якого цитує агенція Reuters.
Це рішення - це частина процесу передачі п'яти таких систем та інших стратегічних засобів протиповітряної оборони, які країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) пообіцяли надати Києву у зв'язку з його боротьбою проти російського вторгнення, нагадує агенція.
Що хоче Румунія замість подарованого Україні Patriot?
У законопроєкті також зазначено, що Румунія надішле до Сполучених Штатів письмовий запит з пропозицією отримати заміну переданому Україні ЗРК.
Румунія стала членом НАТО з 2004 року, а членом ЄС - з 2007 року. Ця країна має 650-кілометровий кордон з Україною, а на її території неодноразово виявляли уламки російських безпілотників, якими Москва атакувала українські порти, розташовані через кордон на річці Дунай.
У червні Бухарест заявив, що передасть Україні один з двох своїх зенітно-ракетних комплексів Patriot за умови, що союзники замінять його на аналогічну систему протиповітряної оборони.
У 2017 році Румунія підписала угоду про купівлю ЗРК Patriot, які випускає американська корпорація RTX, на чотири мільярди доларів. Та угода і досі вважається найбільшим контрактом Бухаресту на закупівлю озброєнь. Перша партія цих ЗРК була доставлена у 2020 році. Наразі Румунія отримала чотири системи, дві з яких вже експлуатуються, уточнює Reuters.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Посол ЄС в Україні та міжнародні донори закликають зупинити звільнення Кудрицького з посади голови «Укренерго»
ТОП-НОВИНИ
|НБУ ініціював зміну назви «копійка» на «шаг»
|Комітет Ради рекомендував в цілому схвалити видатки на оборону на 500 мільярдів
|В Україні стартувала програма «Національний кешбек» для споживачів
|Ракетний удар по Києву: ППО збила над містом понад 20 ракет, приблизно 10 із них - балістика
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні стартує програма навчання на водійок вантажівок
|Зеленський підписав закон про декларативний принцип отримання дозволів та ліцензій
|В Україні у серпні продали понад 8 тисяч нових легкових автівок
|Міністерство оборони допустило до постачання український бронетранспортер «Хорунжий»
|«єРобота»: Держава вже інвестувала 9,3 мільярда в розвиток малого та середнього бізнесу
|Повертаються не всі: термін простою ТРЦ впливає на повернення орендарів
Бізнес
|Play Маркет тепер дає змогу оновлювати до трьох додатків одночасно
|Ви тепер можете переносити плей-листи з Apple Music в YouTube Music
|Instagram зможе показувати пісні, які користувачі слухають у Spotify
|xAI Ілона Маска несанкціоновано використовує газові турбіни для живлення центрів обробки даних
|Скоро в оновлення Google Photos буде додано 4 нових відео-пресети, які полегшать відеомонтаж
|Instagram додає нові творчі інструменти: текст та зображення поверх ваших фото
|Hyundai через зменшення попиту на електромобілі вирішив збільшити лінійку гібридів