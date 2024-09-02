На ринку очікують, що підвищення акцизів на пальне дасть бюджету ₴2,8 мільярда щомісяця

Підвищення акцизів на пальне із вересня дозволить уже цьогоріч додатково залучити до бюджету 2,8 млрд грн щомісяця.

Про це в коментарі Укрінформу заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.

"Уже із вересня бюджет отримає 2,8 млрд грн на місяць", - сказав експерт.

Він зауважив, що внаслідок підвищення акцизів не із липня, як планувалося спочатку, бюджет за два місяці втратив 5,5 млрд грн надходжень.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.

Документ передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року. Перехідний етап має розпочатися з 1 вересня 2024 року. На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне - 330 євро за 1000 л, на скраплений газ - 250 євро за 1000 літрів.