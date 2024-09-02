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АНАЛІТИКА

Набула чинності історична угода між Україною і Британією про цифрову торгівлю

 

Угода про цифрову торгівлю між Україною, Британією та Північною Ірландією набула чинності з неділі, 1 вересня.

Про це повідомляє Міністерство економіки, передає "Європейська правда".

Як зазначено, Україна стала другою країною після Сінгапуру, з якою Велика Британія підписала таку угоду.

Перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко впевнена, що реалізація цієї угоди поглибить участь України у глобальних ланцюгах постачання, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу.

Також ця угода, як зазначила Свириденко, збереже вільний доступ українських IT-компаній до цифрових ринків Британії та забезпечить підтримку економіки у час війни і в період повоєнної відбудови.

Зазначається, що завдяки впровадженню цього документа буде зменшено адміністративні витрати, посилено кібербезпеку та захист даних.

Як відомо, Угоду про цифрову торгівлю підписали 20 березня 2023 року в онлайн форматі Свириденко та президентка Ради з питань торгівлі та міністерка у справах жінок та рівності Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Кемі Баденох.

Британія у квітні 2022 року скасувала всі мита та обмеження на український експорт згідно з угодою про вільну торгівлю.
Ключові теги: Британія
 

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