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Фонд держмайна минулого тижня залучив на аукціонах понад ₴52 мільйони
11:54 02.09.2024 |
Фонд державного майна України минулого тижня провів 9 приватизаційних аукціонів, на яких залучив до бюджету 52,4 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Фонду у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«26-30 серпня відбулося 9 онлайн-аукціонів з приватизації, торги проходили у системі Prozorro.Продажі. Загальне зростання ціни відбулося у 8 разів, кількість учасників - 46. Тобто у середньому за актив змагалися 5 учасників», - йдеться в повідомленні.
Загальна сума залучених коштів становить 52,41 млн грн. Також переможці торгів мають сплатити 10,48 млн грн ПДВ.
Найдорожчим лотом тижня став комплекс нежитлових будівель в Умані, ціна за який в ході торгів зросла зі стартових 3 млн грн до переможних 28 млн грн. Крім запропонованої суми новий інвестор має заплатити ПДВ у розмірі 5,6 млн грн.
Поточного тижня ФДМУ запланував провести 12 онлайн-торгів.
На приватизацію серед іншого вкотре буде виставлено єдиний майновий комплекс ДКП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт». На ці торги, які заплановані на 6 вересня, актив виставлено за ще нижчою ціною - у 178 млн грн.
Крім того, 5 вересня відбудеться аукціон з продажу державного пакету акцій ПАТ «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон». Підприємство розташоване в Одесі. Загальна площа об'єктів нерухомості становить 46,1 тис. кв. м. Серед приміщень - нежитлові будівлі та споруди. Окрім нерухомості до складу єдиного майнового комплексу входять 5 земельних ділянок загальною площею 8,85 га. Стартова ціна об'єкта - 4,4 млн грн.
Як повідомлялося, Фонд державного майна України запустив проєкт «Земельний банк»; перші аукціони з оренди сільськогосподарської землі вже оголошено у системі Prozorro.Продажі.
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