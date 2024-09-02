Великі та середні підприємства отримали майже в 1,6 раза більше прибутку - Держстат

За І півріччя 2024 року великі та середні підприємства України отримали 491,2 млрд грн прибутку, що майже у 1,6 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна служба статистики.

Зазначається, що за січень-червень 2024 року фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств був позитивний і становив 491,2 млрд грн, тоді як аналогічний період 2024 був також позитивний - 298,0 млрд грн. Прибуткові великі та середні підприємства отримали за I півріччя 619,6 млрд грн прибутку (на 49,7% більше, ніж за аналогічний період 2023 року); збиткові великі та середні підприємства зазнали 128,4 млрд грн збитків (на 10,6% більше, ніж за січень-червень 2023 року).

Загалом серед великих та середніх підприємств частка збиткових за січень-червень 2024 року становила 25,7% (за аналогічний період 2023 року - 40,8%).

У галузевому розрізі найбільш динамічно розвивалися підприємства сільського, лісового та рибного господарства, які продемонстрували зростання прибутку на 502,2% порівняно з показниками минулого року.

Значне зростання також показали сектор освіти (498,6%), професійна, наукова та технічна діяльність (369,3%) та будівництво - 103,6%.

Серед промислових лідерів - підприємства машинобудування (зростання прибутку на 102,4%), добувної промисловості (76%), та виробництва коксу і продуктів нафтоперероблення (144,2%).

Як зазначається, негативне співвідношення показника прибутків і збитків демонструють підприємства сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, де зафіксовано зростання збитків на 951,3%, а також сектор тимчасового розміщування й організації харчування (зростання збитків на 179,3%).